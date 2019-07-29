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Стали известны подробности убийства украинской заробитчанки в Берлине (видео)
В четверг, 25 июля, в столице Германии Берлине была убита гражданка Украины, 25-летняя заробитчанка Наталья Михайлюк. Подробности убийства раскрываются в сюжете ТСН.
Сообщается, что девушка отправилась в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю.
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В столице Германии она снимала квартиру. Там и было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.
Девушка на заработки ездила не впервые. На родине открыла салон красоты и мечтала выкупить помещение.
Соседи же возможного убийцу описывают, как одинокого человека со сложным характером.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 29 июля, СМИ Германии сообщили об ужасном инциденте, который произошел на Центральном вокзале во Франкфурте-на-Майне. Неизвестный мужчина умышленно столкнул под поезд 8-летнего мальчика и его мать. Женщина выжила, ребенок погиб. По словам очевидцев, нападавший пытался столкнуть еще одного человека, но у него не хватило сил. Убийца после этого убежал. Однако полиция поймала его спустя несколько минут рядом со зданием вокзала. Подозреваемый оказался иммигрантом из Эритреи. Пока не ясен мотив его поступка. Полиция увезла 40-летнего мужчину на допрос.
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