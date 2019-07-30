Происшествия

Смерть на ходу: в Киеве на проспекте Победы скончался водитель Mercedes

Поздно вечером в понедельник, 29 июля, на проспекте Победы в столице, напротив парка Нивки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Грузовой Mercedes, двигавшийся в сторону центра города неожиданно ушел правее, выехал на бордюр, и смяв несколько метров ограждения, остановился. В кабине был один водитель, однако он и не пытался покинуть кабину.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, которому было 45 лет.

Можно предположить, что опытному водителю стало плохо.

Теряя сознание он успел только сбросить скорость…

На место происшествия прибыли знакомые погибшего. Они рассказали, что он занимался спортом, следил за собой, но у него появились проблемы со здоровьем. Но критического ухудшения не наблюдалось.

Видимо, повышение температуры в регионе спровоцировало обострение, которое закончилось трагически.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Свалявой (Закарпатская область) на трассе Киев — Чоп в ДТП погибли три человека. ЧП произошло в понедельник, 29 июля, в 9:40. Около села Нелипино столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и внедорожник Volkswagen Tiguan. Три человека, ехавшие в Volkswagen, погибли: мужчины 47-ми и 45 лет — на месте, а 43-летняя женщина — не приходя в сознание в больнице.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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