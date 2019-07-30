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Бывший посол США рассказал, когда Кремль остановит агрессию против Украины
Дальнейшие агрессивные действия Кремля в Украине не исключены, но когда в Москве осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Киеве, им придется принять правильное решение — убраться из Донбасса и прекратить агрессию. Об этом заявил бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст, передает Укринформ.
Свое мнение он выразил в Вашингтоне после панельной дискуссии «Атлантического совета» по результатам парламентских выборов в Украине.
«Думаю, в Москве есть люди, которые уже понимают, что российская агрессия не достигает успеха. Поэтому и продолжения агрессии, возможно, также не принесет успеха», — рассказал Хербст.
Экс-посол убежден, что «дальнейшие агрессивные действия» РФ не исключены, но сомневается в возможности масштабного наступления, в котором Россия захватила бы значительную дополнительную территорию, ведь это «ослабило бы их международную позицию».
«Подозреваю, что когда они осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Украине, они начнут принимать правильные решения. А именно — убираться из Донбасса и прекратить агрессию «, — отметил он.
Также Хербст также поделился ожиданиями от предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Я надеюсь, что эта встреча состоится, а лидеры установят хорошие персональные отношения. Надеюсь, что результатом визита станет больше американская поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Я также надеюсь, что в результате Украина возьмет на себя определенные обязательства осуществить мощные шаги против коррупции и на пути осуществления реформ», — отметил он.
Директор Евразийского центра «Атлантического Совета» отметил, что дата визита пока не известна, и он может произойти как в конце лета, так и позже — осенью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший американский Джон Хербст посол дал понять, что Штаты следят за первыми шагами команды президента Зеленского и у них действительно у них есть «некоторые вопросы» к назначению адвоката Андрея Богдана главой Администрации президента. «Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды», — отметил Хербст.
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