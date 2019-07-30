Появилось видео задержания в Подмосковье известного «вора в законе»

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В Подмосковье (РФ) сотрудники МВД провели задержание «вора в законе» Олега Чернова (Олег Чёрный). Вместе с «лидером уголовно-преступной среды» также задержаны двое участников ОПГ 28 и 29 лет. Операция по задержанию Черного и его сообщников была снята на видео, пишет Ura.ru.

Как установило следствие, бандит возглавлял ОПГ, которая обкладывала данью предпринимателей Подмосковья, угрожая расправой за неповиновение. Прокололись братки, когда навязали свою крышу двум бизнесменам, торговавшим продуктами в поселке Полуденовка, размахивая у них перед носом огнестрельным оружием и обещая крупные неприятности в случае отказа платить.

«Покровителей» в лице самого Олега Черного и двух его подельников вычислили и задержали; во время обысков у них в квартирах нашли охотничье ружье, винтовку с оптическим прицелом и другое оружие, а также целую гору сим-карт и электронного оборудования. Сейчас все трое находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы по статье «Вымогательство»,

Во время обысков были найдены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, планшеты, а также пневматическая винтовка с оптическим прицелом и охотничье ружье «Беретта». Оружие отправлено на исследование, задержанные взяты под стражу.

Фигуранты уголовного дела, заведенного по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), заключены под стражу, им грозит до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 15 июля, в своем доме в деревне Поповка Раменского района Подмосковья сотрудниками ФСБ России задержан 54-летний «вор в законе» Олег Шишканов, более известный в криминальной среде как Шишкан или Олег Раменский. Именно его считают одним из претендентов на звание главы криминального мира России.

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