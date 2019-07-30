Происшествия

Вылетевшему в Таиланд "Боингу" пришлось срочно вернуться в "Борисполь": что произошло

В понедельник, 29 июля, Boeing 767 авиакомпании МАУ вынужден был вернуться в аэропорт «Борисполь» из-за проблем в работе одного из двигателей. Ранее в аэропорту «Одесса» совершил вынужденную экстренную посадку Airbus авиакомпании Wind Rose из-за сообщения о нахождении на его борту взрывного устройства.

Сообщается, что лайнер МАУ летел в Таиланд. В 20:02 он оторвался от земли, через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета. Пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей.

Пресс-служба авиакомпании МАУ подтвердила факт экстренной посадки. Предварительная причина случившегося — в двигатель попала птица.

Как сообщает «Информатор», после посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о вынужденных посадках авиалайнеров, которые происходили из-за попадания в зону турбулентности или плохой погоды в принимающих аэропортах.

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