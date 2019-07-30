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Разбросал, как кегли: на Херсонщине пьяный водитель на джипе врезался в группу молодежи
В Херсонской области пьяный водитель не справился с управлением и, вылетев на тротуар, врезался в лавочку, на которой сидели трое парней. Ранее в Харькове Nissan вылетел на тротуар и снес агитационную палатку — пострадали три человека.
Как сообщает издание «Херсонцы», ЧП случилось в селе Малая Кардашинка Голопристанского района. Виновник ДТП — 38-летний житель города Олешки. Автомобиль, разбросавший молодых людей как кегли, смог остановится лишь врезавшись в стену магазина.
Сообщается, что молодые люди хоть и пострадали, но, к счастью, особо тяжелых травм не получили. Так, медики констатировали у них черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы. Так что на «виновника торжества» составили два админпротокола — за вождение в пьяном виде и за нарушение ПДД.
По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ирины Атаманенко, травмированный водитель был настолько пьян, что даже не мог говорить, а лишь что-то мычал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе уходящий от преследования патрульных BMW вылетел на тротуар, «зацепил» нескольких пешеходов, столкнулся с деревом и врезался в магазин. Водитель погиб, двое пешеходов попали в больницу.
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