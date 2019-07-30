«Александрия» — «Шахтер»: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины

Спорт

Во вторник, 30 июля, двумя матчами продолжится первый тур нового сезона чемпионата Украины.

Новичок премьер-лиги «Колос» из села Коваливка, население которого составляет чуть более 1,5 тысячи человек, примет на своем поле участника Лиги Европы — «Мариуполь». Отметим, что свои домашние матчи, пока родной стадион не станет отвечать требованиям УПЛ, подопечные Руслана Костышина будут проводить на столичном стадионе «Оболонь-Арена». Еще в одном поединке вторника сыграют «Десна» и «Львов», занявшие по итогам прошлого сезона, соответственно, первое место во второй шестерке и последнюю позицию в первой шестерке.

Гранды отечественного футбола, «Динамо» и «Шахтер», оспаривавшие в Одессе первый трофей в сезоне — Суперкубок Украины, проведут свои поединки в среду, 31 июля. Действующий чемпион Украины проэкзаменует на выезде бронзового призера по итогам прошлого сезона — «Александрию», которая готовится к дебюту в групповом турнире Лиги Европы. К слову, домашние поединки в еврокубке команда из райцентра в Кировоградской области вынуждена будет проводить во Львове, поскольку УЕФА не принял родную арену александрийцев «Нику».

Киевское «Динамо» отправится во Львов, где сыграет с традиционно непростым для себя соперником — «Карпатами». Львовяне, хоть и боролись в прошлом сезоне за выживание, сохранив прописку в элитном дивизионе лишь в переходных матчах с «Волынью», но киевлян один раз обыграли, причем сделали это в Киеве на НСК «Олимпийский» (2:0 в 7-м туре). Также в среду сыграет и амбициозный новичок высшего отечественного дивизиона «Днепр-1» — подопечные Дмитрия Михайленко примут на своем поле донецкий «Олимпик» с обладателем Кубка чемпионов Жулио Сезаром во главе.

Открылся же тур в воскресенье, 28 июля, матчем в Полтаве, где местная «Ворскла» принимала луганскую «Зарю». Этот поединок проходил аккурат между двумя матчами подопечных Виктора Скрипника против черногорской «Будучности» в Лиге Европы (первый матч, напомним, завершился убедительной выездной победой луганчан — 3:1), и «Заря» смогла увезти три очка благодаря единственному голу, который забил пропускавший игру в Черногории из-за дисквалификации полузащитник Богдан Леднев уже на 3-й минуте.

Чемпионат Украины. 1-й тур

28 июля (воскресенье)

«Ворскла» — «Заря» — 0:1 (Леднев, 3)

30 июля (вторник)

«Десна» — «Львов» 19:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Мариуполь» 19:00 «Футбол 2»

31 июля (среда)

«Днепр-1» — «Олимпик» 19:00 «УНИАН»

«Александрия» — «Шахтер» 19:00 «Футбол 1»

«Карпаты» — «Динамо» 19:30 «Футбол 2»

Ранее «ФАКТЫ» публиковали календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной.

Фото ФК «Шахтер»

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