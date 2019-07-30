Мир

Это провал: в России почти 40 процентов граждан больше не хотят президентства Путина

38 процентов россиян не хотят, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин оставался главой государства после завершения его нынешней каденции. Ранее высказывалось мнение, что Путин после 2024 года может остаться у власти как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями.

Такие цифры получили социологи из «Левада-центр», которые проводили опрос 18−24 июля 2019 года. В то же время 54 процента опрошенных хотят, чтобы Путин оставался президентом и после 2024 года. Хотя, по российской Конституции, у него на это нет законного права. Отвечая на вопрос, почему многие доверяют Путина, большинство респондентов (43 процента) ответили, что люди не видят других политиков, достойных доверия.

В опросе приняли участие 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переехавший в Киев полтора года назад Максим Мотин, занимавший в РФ должности директора по развитию футбольного клуба «Москва» и PR-директора мобильного оператора «Мегафон», считает, что уход Путина из власти приведет к масштабным потрясениям в обществе.

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