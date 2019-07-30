- 12:54 Богдан рассказал, когда заработает новая Верховная Рада
- 12:23 Российского боксера-неадеквата высадили из самолета: что произошло
- 12:12 С зонтиком даже в автобусе: в сети появилось эпичное фото из залитого дождем Киева
- 12:12 Поддерживающие террористов брат и мать главы Донецкой ОГА засветились на росТВ
- 11:57 Семерых участников нападения на полицейского в Киеве арестовали без права залога
- 11:55 Украинцы спешат получить убежище в США через Мексику
- 11:55 «Заря» — «Будучность»: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
- 11:47 В Киеве будут судить анестезиолога, из-за ошибки которого пациентка впала в кому
- 11:44 Бойню на фестивале чеснока в США устроил 19-летний расист
- 11:42 А как же Воронеж? У Жириновского предложили забросать горящие леса Сибири бомбами
- 11:30 Ходит в фартуке на голое тело: Потап раскрыл интимные подробности семейной жизни с Каменских
- 11:27 В Украине вводят новые правила содержания в СИЗО: что изменится для "сидельцев"
А как же Воронеж? У Жириновского предложили забросать горящие леса Сибири бомбами
В партии российского одиозного политика Владимира Жириновского предложили бороться с масштабными пожарами в России, охватившими более трех миллионов гектаров, при помощи бомб.
Так, депутат от этой партии Евгения Боровикова упомянула мировой опыт борьбы с пожарами, предложила сбросить на охваченную огнем территорию бомбу, которая бы поглотила кислород и подавила очаги горения. «В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — пишет она на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», масштабные пожары, уничтожающие леса в Сибирь и на Дальнем Востоке видны из космоса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?