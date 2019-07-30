Мир

А как же Воронеж? У Жириновского предложили забросать горящие леса Сибири бомбами

В партии российского одиозного политика Владимира Жириновского предложили бороться с масштабными пожарами в России, охватившими более трех миллионов гектаров, при помощи бомб.

Так, депутат от этой партии Евгения Боровикова упомянула мировой опыт борьбы с пожарами, предложила сбросить на охваченную огнем территорию бомбу, которая бы поглотила кислород и подавила очаги горения. «В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — пишет она на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», масштабные пожары, уничтожающие леса в Сибирь и на Дальнем Востоке видны из космоса.

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