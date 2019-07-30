Масштабные пожары в России: горит более 2 млн га леса (видео)

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Площадь лесных пожаров в российской Сибири на 29 июля составила 1 млн 603 тыс. га, при этом зафиксировано 232 очага. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94). Всего, по данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса, пишет ТАСС.

Отмечается, что площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, за полсуток очаг увеличился на 4,5%; абсолютное большинство возгораний — в отдаленных районах. Это следует из сводки регионального лесопожарного центра.

«По оперативной информации на 23:00 29 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров — 104 на общей площади — 1,030 млн га», — сообщается в понедельник в сводке. На 09:00 утра леса в регионе горели на площади 986 тыс. га.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 июля 2019 г.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Там горит более 1,025 млн га. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском, Пировском, Енисейском, Нижнеингашском районах.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

Агентство напоминает, что рекордным по количеству лесных пожаров в стране стал 2002 год: было зарегистрировано 43 тыс. 418 очагов. Площадь лесных земель, пройденная пожарами, тогда превысила 1 млн 369 тыс. га. Огнем были охвачены все восемь федеральных округов России. Общий ущерб составил 1 млрд 471 млн рублей. Наибольший ущерб принесли природные пожары 2010 года, которые затронули всю территорию европейской части страны. Было зафиксировано 34 тыс. 812 очагов возгораний общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кроме собственно выгорания леса, пожары нанесли ущерб атмосферному воздуху — дым от сибирских пожаров зафиксирован в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии. В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха, а в Новосибирске и Томске оказалась превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. Кроме того, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане. На данный момент в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии вынужденно ввели режим чрезвычайной ситуации.

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