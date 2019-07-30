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«Заря» — «Будучность»: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
В четверг, 1 августа, луганская «Заря» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок против черногорской «Будучности» пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало — в 19:00.
Первый матч, состоявшийся 25 июля в Подгорице, прошел под диктовку подопечных Виктора Скрипника. Благодаря двум голам Артема Громова в первом тайме и точному удару Левана Арвеладзе в последнюю десятиминутку луганчане выиграли со счетом 3:1 и обеспечили себе вполне комфортное преимущество перед ответной игрой.
После того поединка «Заря» удачно стартовала в чемпионате Украины, обыграв на выезде полтавскую «Ворсклу» — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Богдан Леднев, пропускавший игру в Черногории по причине дисквалификации. Отметим, что «Будучность» не проводила официальных игр между матчами с луганчанами — чемпионат страны начинается только 3 августа, когда клуб из Подгорицы примет на своем поле «Рудар».
Добавим, что на предстоящий поединок назначена бригада арбитров из Ирландии во главе с 41-летним Нилом Дойлом. Рефери в своей карьере однажды пересекался с украинскими командами, зафиксировав домашнюю победу национальной сборной над Сан-Марино в отборе на ЧМ-2014 (9:0).
Лига Европы (2-й квалификационный раунд, ответный матч)
1 августа (четверг)
«Заря» — «Будучность» 19:00 «УНИАН»
Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, соперником сильнейшего в противостоянии «Зари» и «Будучности» станет победитель пары ЦСКА (София, Болгария) — «Осиек» (Хорватия). Первый матч, прошедший в столице Болгарии, завершился минимальной победой хозяев — 1:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» и завоевало восьмой Суперкубок Украины.
Фото ФК «Заря»
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