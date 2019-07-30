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Поддерживающие террористов брат и мать главы Донецкой ОГА засветились на росТВ (видео)
Родной брат недавно назначенного главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, Евгений Кириленко, проживающий на оккупированной территории Донецкой области и поддерживающий боевиков, на днях пообщался с российскими пропагандистами телеканала «Россия 1».
В интервью росТВ приняла участие и мать чиновника Надежда Кириленко, также поддерживающая оккупантов.
Надежда Кириленко
Видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Семейные дела… Пособник российских оккупантов и брат председателя Донецкой ОГА дал интервью „Вести недели“ и одному из рупоров-пропагандистов Кремля», — написал он.
В сюжете Евгений Кириленко, которого представляют «офицером спецслужб ДНР», рассказывает о своих отношениях с братом и о ссоре с ним.
«Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды, я бы даже сказал диаметрально противоположные. Ну, и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не „укроп“ и против бандеровцев. Открыл „Яндекс“, читаю первой строчкой: Главой назначен брат сепаратиста», — говорит Кириленко-сепаратист.
Евгения Кириленко поддержала и его мать, которая пересказала на камеру известные тезисы кремлевской пропаганды.
«Мои дети друг в друга стрелять не будут, и вообще — мы один народ, ну как нас можно разорвать? Павлик сказал: „Я пришел спасать“. Но спасать нас от самих себя не надо. Он считает, что давали присягу Украине. Я считаю, что родина наша вот здесь», — сказала сепаратистка.
Отвечая на вопрос о карьерном взлете своего сына, женщина отметила, что не знает, как это произошло, поскольку ей ничего не рассказывают из-за того, что она — «ватница».
В конце сюжета террорист «ДНР» и его мать заявили, что в Украине якобы произошел «государственный переворот» и призвали своего родственника «заканчивать это все», имея в виду войну на Донбассе, которую развязала Россия.
За кадром российский журналист Евгений Попов уточнил, что Надежда Кириленко часто ездит в гости к своему сыну Павлу на мирную территорию, поскольку у нее родилась внучка.
Напомним, после назначения Павла Кириленко губернатором Донецкой области, на президента Зеленского обрушилась критика в соцсетях. Пользователи соцсетей удивлены тем, что на всю Украину не нашлось профессионала, достойного занять высокий пост и не имеющего при этом родственников на оккупированных территориях.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!