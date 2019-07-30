Российского боксера-неадеквата высадили из самолета: что произошло

Спорт

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) попал в скандальную ситуацию в США. По информации сайта The Athletic, находясь на борту самолета, который готовился к полету по маршруту Форл-Лодердейл — Лос-Анджелес, спортсмен начал приставать к сидевшей рядом девушке. При этом россиянин вел себя неадекватно — по словам пассажирки, он хватал ее за руки, пытался целовать и бросался в нее деньгами.

В итоге, после поступившей жалобы персонал авиакомпании вынужден был снять буйного боксера с рейса. Источники издания не сообщают, был ли спортсмен в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием каких-либо наркотических веществ, при этом обошлось без вызова полицейских и последующего расследования инцидента.

Отметим, что это уже не первый скандал с участием российского спортсмена в нынешнем году. В конце января на Ковалева подала в суд 40-летняя американская модель и актриса Джэйми Фронтц, утверждавшая, что спортсмен активно добивался ее внимания, а когда получил отказ, выследил и избил, нанеся серьезные травмы — у девушки были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Пострадавшая намеревалась добиться справедливости через суд и подала иск на 8 миллионов долларов.

Напомним, что 2 февраля Ковалев победил единогласным решением судей колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал чемпионский пояс WBO. В своем следующем поединке, который состоится 24 августа в Челябинске, россиянин будет защищать свой титул в бою с британцем Энтони Ярдом (18 побед, 17 из них — нокаутом).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший игрок «МЮ» арестован в Англии по подозрению в избиении своей жены.

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