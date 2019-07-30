В английском футболе приняли революционное новшество (видео)

Спорт

Федерация футбола Англии (ФА) приняла радикальное решение ввести временные удаления в некоторых низших лигах чемпионата страны. Как сообщает газета The New York Times, футболисты будут отправляться на 10 минут на «скамейку штрафников» за споры с арбитрами. Подобное новшество было опробовано в прошлом сезоне в тестовом режиме, и в результате эксперимента споры с арбитрами сократились на 38%.

«ФА успешно протестировала временные удаления в сезоне-2017/2018, а в прошлом сезоне опробовала в 31-й лиге. После того, как были получены положительные отзывы от игроков, судей и тренеров, временные удаления вводятся в целом ряде лиг. Обязательное правило вводится вплоть до пятого уровня Национальной лиги и третьего женского дивизиона и ниже», — говорится в заявлении руководящей организации.

Отметим, что за споры с арбитром, кроме временного удаления, футболист, как и раньше, будет получать желтую карточку. Таким образом, в случае повторения пререканий игрок досрочно покинет поле уже до конца поединка.

К слову, в матче 11-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Сантосом», который прошел 24 июля, произошел забавный случай. Во втором тайме форвард гостей Мариньо нарушил правила перед штрафной. Нападающий не согласился с рефери Эбером Лописом и громко выругался в его сторону. Увидев, что арбитр потянулся в карман за карточкой, Мариньо быстро сориентировался, прошел мимо Лописа и сделал вид, что ругается в воздух на происходящую действительность. «Трюк» прошел, и арбитр даже не показал игроку предупреждение.

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