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Зима близко: синоптики обещают украинцам заморозки уже в конце августа
Как и обещали синоптики, большую часть августа в Украине будет преобладать комфортная теплая погода. Только в третью декаду последнего месяца лета ожидается резкое похолодание с заморозками на почве.
По данным «Укргидрометцентра», среднемесячная температура августа составит 17−20°, в южных областях и Приазовье местами 21−23°, в Карпатах и горах Крыма 11−16°.
«Абсолютный максимум температуры достигнет 34−42°, в горных районах 26−33°. Абсолютный минимум — 1−7° тепла, на юге до 11°, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0−2° мороза», — говорится в сообщении.
По прогнозам метеорологов, заморозки на поверхности почвы вероятны по всей территории Украины в конце месяца, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма.
Месячное количество осадков ожидается 36−84 мм, в Карпатах 104−122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что с 30 июля жара сменится очередным похолоданием. А с 1 августа, умеренно-теплая погода установится на всей территории Украины.
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