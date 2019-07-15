- 18:51 Люди все видят: в сети разгорелись споры из-за заявления Зеленского о кортеже
- 18:29 "Без подробностей": Луценко побывал на допросе в НАБУ
- 18:13 Труба признал «слив» Портнову информации ГБР
- 18:12 Во время концерта Дженнифер Лопес эвакуировали всех зрителей: что произошло
- 18:05 Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета
- 17:52 Одна лимита и нищета: в Крыму откровенно рассказали о бедности туристов из России
- 17:46 В Италии обнаружен арсенал оружия для воюющих на Донбассе пророссийских наемников
- 17:20 Падение вертолета под Сумами: появилось видео с места происшествия
- 17:19 В квартиру украинских заробитчан в Польше бросили «коктейль Молотова»: первые детали происшествия
- 17:14 Доллар и евро вновь дорожают: каким будет курс после выборов
- 17:08 Суд перенес рассмотрение дела Вышинского: пропагандист сделал громкое заявление
- 17:07 Полмиллиона зрителей и 250 исполнителей из разных стран мира: как прошел Atlas Weekend
Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета
После «сентябрьской прохлады», с конца июля в Украине начнется повышение температуры, которое продлится большую часть августа. Только в третью декаду последнего месяца ожидается резкое похолодание. Об этом во время пресс-конференции сообщила доктор физико-математических наук научно-исследовательского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова.
«В конце июля ожидаем повышения температуры. Очень напряженным будет август. В августе будет больше дней сухих, и температура воздуха в отдельные дни будет доходить до 30 градусов и выше», — сказала Мартазинова.
По ее словам, после 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре станет теплее. Эти процессы будут одинаковы, как для севера, так и для юга страны.
При этом в сентябре температура воздуха будет в некоторые дни доходить до 24−26 градусов, но будет неустойчивой. А к концу месяца снова резко похолодает — вплоть до заморозков.
Напомним, это лето отличается аномальной температурой в разных регионах. Так Карпаты засыпало «летним» снегом, Крым страдает от проливных дождей, а в июне в нескольких странах Европы были побиты температурные рекорды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...