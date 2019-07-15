Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета

Украина

После «сентябрьской прохлады», с конца июля в Украине начнется повышение температуры, которое продлится большую часть августа. Только в третью декаду последнего месяца ожидается резкое похолодание. Об этом во время пресс-конференции сообщила доктор физико-математических наук научно-исследовательского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова.



«В конце июля ожидаем повышения температуры. Очень напряженным будет август. В августе будет больше дней сухих, и температура воздуха в отдельные дни будет доходить до 30 градусов и выше», — сказала Мартазинова.

По ее словам, после 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре станет теплее. Эти процессы будут одинаковы, как для севера, так и для юга страны.

При этом в сентябре температура воздуха будет в некоторые дни доходить до 24−26 градусов, но будет неустойчивой. А к концу месяца снова резко похолодает — вплоть до заморозков.

Напомним, это лето отличается аномальной температурой в разных регионах. Так Карпаты засыпало «летним» снегом, Крым страдает от проливных дождей, а в июне в нескольких странах Европы были побиты температурные рекорды.

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