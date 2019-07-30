Здоровье и медицина

Как выбрать безопасный матрас для детской кроватки

Собираясь купить детскую кроватку, родители обычно раздумывают над цветом и материалом изделия — дерево, металл. Но наиболее тщательно надо подходить к выбору матраса.

Материалы, из которых его изготавливают, могут содержать канцерогенные вещества, провоцирующие у ребенка головную боль, слабость, поражение печени, почек, нервной системы.

Многие выбирают матрас из пенополиуретана, который доступен по цене. Но как раз этот материал эксперты Израильского технологического института считают опасным. По их мнению, пенополиуретан выделяет вредные вещества при нагревании до температуры тела. Это ацетальдегид, формальдегид, толуол (вызывают поражения нервной системы и органов кроветворения) и бензол (грозит кровотечениями, кровоизлияниями, поражением внутренних органов). Если помещение регулярно не проветривать, концентрация канцерогенов в воздухе увеличивается.

Важно также, чтобы чехол матраса был из натуральных тканей, а все компоненты детской кроватки —натуральными и безопасными, не вызывали аллергии, не содержали вредных веществ.

Какие материалы используют для производства детских матрасов Кокос. Матрасы, изготовленные из стружки или волокон кокосового ореха, считаются гипоаллергенными и дышащими. Латекс. Этот материал может быть как натуральным (производится из каучукового дерева — гевеи), так и синтетическим. Пена. Это искусственный материал, являющийся особой модификацией пенополиуретана. Войлок получают в результате прессования при высоких температурах натуральных волокон (например, льна, шерсти) и синтетики. Спонфлекс — материал, изготавливаемый из хлопка и льна. Как и войлок, используется в основном в качестве промежуточного слоя. Синтепон. В его состав входят полиэфирные волокна, изредка добавляются шерсть и хлопок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чтобы ночью полноценно отдохнуть, важно правильно подбирать постель, особенно тем, кто страдает бессонницей.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, как в Киеве молодая мама во время декретного отпуска стала шить стильную одежду для детей и быстро добилась успеха. Подробности — в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Шить приходилось по ночам — как молодая киевлянка создала дизайнерский бренд детской одежды.

Подготовила Мария ЗАВАДА

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter