Состояние критическое: врачи спасают нацгвардейца, пытавшегося застрелиться в райсуде Одессы

Происшествия

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, вчера прооперировали, но состояние 20-летнего парня остается критическим. Напомним, караульные, находившиеся в помещении суда, услышали выстрел, а потом обнаружили раненого товарища. По данному факту начато служебное расследование.

Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии, медики оценивают состояние раненого как критически тяжелое, но стабильное. При этом врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Как сообщил журналистам пресс-офицер воинского подразделения Владимир Белов, пострадавший призван на службу 15 мая из Тернополя. Старшие по званию отзываются о парне позитивно: по боевой и специальной подготовке он показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе нет. Более того, в день ЧП с ним общался психолог, но никаких особенностей в поведении не заметил.

Как отметил Белов, вчера солдат приступил к службе с табельным оружием — пистолетом Макарова, но пока неизвестно, из какого именно оружия был произведен выстрел.

В то же время в региональном главке Нацполиции считают, что, согласно предварительным данным, солдат пытался совершить самоубийство. В частности, телесные повреждения пострадавший получил, выстрелив себе в голову именно из табельного оружия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (покушение на самоубийство).

В случае выяснения каких-либо новых обстоятельств ЧП, правовую квалификацию дела могут изменить. Пока, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие караульные утверждают, что только слышали звук выстрела, но в тот момент тернопольчанин был один.

Ранее под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника.

А на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова в Днепре обнаружили тело нацгвардейца. Согласно предварительной версии, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter