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Здоровье и медицина

Какие процедуры эффективны при аденоме

14:46 31 июля 2019 32
Мужчина у доктора

Для лечения аденомы простаты (доброкачественной гиперплазии предстательной железы) нередко применяют электрокоагуляцию или хирургическую операцию (резекцию). Но сотрудники Госпиталя Фримли Парк (Великобритания) предлагают более щадящее лечение — с помощью… воды.

Устройство, напоминающее зонд, убирает лишнюю ткань всего за несколько минут. Через тонкую металлическую трубку, которую вставляют в уретру, под большим напором подается вода. Разрушенные ткани простаты удаляются сквозь отверстия в трубке. Процедуру проводят под наркозом или эпидуральной анестезией. У 200 пациентов, которые прошли такое лечение, улучшился отток мочи. Осложнений при такой манипуляции возникает в разы меньше, чем при обычной операции, иногда приводящей к эректильной дисфункции и недержанию.

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Почему возникает аденома? С возрастом в организме происходят естественные изменения, в результате которых предстательная железа увеличивается. Симптомы: частое мочеиспускание, затрудненное начало мочеиспускания, прерывистость. Мужчинам, у которых присутствуют симптомы или есть изменения в простате, следует пройти обследование. Обычно выполняют общий анализ мочи и посев мочи, а также измеряют уровень простат-специфического антигена (ПСА), чтобы исключить рак. Пациентам с легкой и умеренной степенью аденомы назначают медикаментозное лечение.

Ранее в «ФАКТАХ» — Как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря: отвечает врач-уролог.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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