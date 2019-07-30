Какие процедуры эффективны при аденоме

Здоровье и медицина

Для лечения аденомы простаты (доброкачественной гиперплазии предстательной железы) нередко применяют электрокоагуляцию или хирургическую операцию (резекцию). Но сотрудники Госпиталя Фримли Парк (Великобритания) предлагают более щадящее лечение — с помощью… воды.

Устройство, напоминающее зонд, убирает лишнюю ткань всего за несколько минут. Через тонкую металлическую трубку, которую вставляют в уретру, под большим напором подается вода. Разрушенные ткани простаты удаляются сквозь отверстия в трубке. Процедуру проводят под наркозом или эпидуральной анестезией. У 200 пациентов, которые прошли такое лечение, улучшился отток мочи. Осложнений при такой манипуляции возникает в разы меньше, чем при обычной операции, иногда приводящей к эректильной дисфункции и недержанию.

Почему возникает аденома? С возрастом в организме происходят естественные изменения, в результате которых предстательная железа увеличивается. Симптомы: частое мочеиспускание, затрудненное начало мочеиспускания, прерывистость. Мужчинам, у которых присутствуют симптомы или есть изменения в простате, следует пройти обследование. Обычно выполняют общий анализ мочи и посев мочи, а также измеряют уровень простат-специфического антигена (ПСА), чтобы исключить рак. Пациентам с легкой и умеренной степенью аденомы назначают медикаментозное лечение.

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Подготовила Мария ЗАВАДА

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