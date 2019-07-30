- 16:08 "Байки из склепа": Кличко отреагировал на заявления Богдана
- 16:04 Снежана Егорова снова собралась замуж
- 15:59 «Adidas дарит 3000 пар обуви»: в Украине раскрыли хитрую схему мошенников
- 15:54 Политзаключенный Балух в новом письме резко раскритиковал Кремль
- 15:34 Спеццена на газ для Луганской ТЭС: названа причина
- 15:33 Подожгли плавки: на популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристом
- 15:32 Печерский суд внезапно разрешил заблокировать проукраинский сайт
- 15:27 Украинка после визита на острова создала в Киеве студию гавайских танцев
- 15:22 Легкий рецепт ягодного мохито от известного артиста: быстро и просто
- 14:57 "Пытается примазаться": ветеран АТО резко отреагировал на намерение Зеленского поучаствовать в Марше достоинства
- 14:48 Жары не будет: синоптик дала прогноз погоды на первые дни августа
- 14:47 Состояние критическое: врачи спасают нацгвардейца, пытавшегося застрелиться в райсуде Одессы
«Adidas дарит 3000 пар обуви»: в Украине раскрыли хитрую схему мошенников
Мошенники изобрели новую схему обмана в сети, которая ширится во всем мире — они рассылают через WhatsApp и Viber «объявления» о том, что Adidas раздает 3000 пар обуви и футболок якобы в честь своего юбилея. Чтобы получить подарок, пользователю предлагают перейти по ссылке.
После перехода пользователю предстоит пройти опрос, в ходе которого не только рассказать об акции друзьям, но и указать реквизиты своей банковской карточки. Таким образом, мошенники получают доступ к вашей учетной записи в мессенджере и к платежным реквизитам.
Избежать обмана можно, если внимательно присмотреться к адресу сайта, на который осуществляется переход — он довольно длинный и отношения к Adidas не имеет. Кроме того, на официальных ресурсах Adidas в сети никакой информации о том, что проходит щедрая акция, нет.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об активизации мошенников, пытающихся получить доступ к персональной информации клиентов крупнейшего украинского банка. Так, людям предлагают пройти опрос и получить за это 10 тыс. гривен на карту.
Также в последнее время украинцы становятся жертвами аферистов, якобы предоставляющих «информационные услуги» в обменных пунктах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.