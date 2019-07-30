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Украина

«Adidas дарит 3000 пар обуви»: в Украине раскрыли хитрую схему мошенников

15:59 30 июля 2019 121
Кроссовки
Инф. «ФАКТОВ»

Мошенники изобрели новую схему обмана в сети, которая ширится во всем мире — они рассылают через WhatsApp и Viber «объявления» о том, что Adidas раздает 3000 пар обуви и футболок якобы в честь своего юбилея. Чтобы получить подарок, пользователю предлагают перейти по ссылке.

После перехода пользователю предстоит пройти опрос, в ходе которого не только рассказать об акции друзьям, но и указать реквизиты своей банковской карточки. Таким образом, мошенники получают доступ к вашей учетной записи в мессенджере и к платежным реквизитам.

Избежать обмана можно, если внимательно присмотреться к адресу сайта, на который осуществляется переход — он довольно длинный и отношения к Adidas не имеет. Кроме того, на официальных ресурсах Adidas в сети никакой информации о том, что проходит щедрая акция, нет.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об активизации мошенников, пытающихся получить доступ к персональной информации клиентов крупнейшего украинского банка. Так, людям предлагают пройти опрос и получить за это 10 тыс. гривен на карту.

Также в последнее время украинцы становятся жертвами аферистов, якобы предоставляющих «информационные услуги» в обменных пунктах.

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