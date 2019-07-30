Формула «Роттердам +» устанавливала справедливую цену на уголь, — эксперт

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Введение формулы «Роттердам+» не ставило целью закупать импортный уголь. Формула устанавливала цену на уголь для всех поставщиков, которую ТЭС могли бы покрывать в тарифе. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, реагируя на критику формулы формирования цены на уголь для ТЭС, существовавшей до введения новой модели рынка электроэнергии.

«Введение формулы не ставило цель закупать импортный уголь. В базу формулы было задано значение цены импортного паритета для расчета равновесной цены для всех производителей и потребителей угля в Украине», — написал Кушнирук.

Эксперт назвал ошибкой попытки привязать создание формулы к импорту угля, путая фактический импорт и принцип импортного паритета.

«Причиной введения формул на уголь и газ была необходимость установления справедливой рыночной цены на украинские углеводороды в условиях отсутствия какого-либо индикатива цен, что позволило выровнять ценовые условия для отечественных производителей энергоресурсов с импортными альтернативами и создать прозрачный и единственный метод ценообразования. Принципы импортного паритета, заложенные в формулах, идентичны процессу формирования цен на энергоносители в Европе для конечных потребителей (промышленных и коммерческих). Импортный паритет — это экономически обоснованная цена для дефицитного рынка, которым сегодня является Украина. Если предложение товара в стране ниже и, соответственно, ресурс дефицитный, то его справедливая цена на свободном рынке установится на уровне импортного паритета. То есть на том уровне, ниже которого импортерам будет невыгодно везти товар на этот рынок», — написал Кушнирук.

Эксперт также отметил, что переход в 2016 году на формульный подход к ценообразованию на газ и уголь был положительно воспринят западными партнерами Украины. И напомнил, что к тому времени цены на электроэнергию устанавливались НКРЭКУ «с потолка», то есть регулятор не был ограничен в выборе любой ценой, что порождало огромную коррупцию и злоупотребления.

«Показательно, что ни один из западных партнеров Украины — МВФ, Всемирный банк, США, ЕС, ЕБРР — никогда не критиковал введение импортного паритета для ценообразования на газ и уголь. Более того, они на нем всегда настаивали. Потому что именно импортный паритет ликвидировал ужасную коррупцию в энергосекторе, которая существовала все годы независимости», — подчеркнул Кушнирук.

Напомним, формула «Роттердам +» было введена постановлением НКРЕКУ № 289 от 3 марта 2017 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии». Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывали стоимость угля, отталкиваясь от котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

Действие формулы «Роттердам +» прекратилось с 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии.

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