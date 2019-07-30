24.91 / 25.22 27.71 / 28.18
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ: названа причина

20:42 30 июля 2019 127
Киевский окружной админсуд
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная прокуратура вызвала для допроса судей Окружного административного суда Вовка, Аблова, Шепитко и Погрибниченко. Во время допроса служителям Фемиды будут вручены подозрения. Об этом в сети сообщила спикер генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее информации, процессуальные действия назначены на 2 августа 2019 года (на 14:00).

Повестка, выписанная судье Вовку

В четверг, 1 июля, генеральный прокурор проведет слушание процессуальных руководителей по делу.

Напомним, в пятницу, 26 июля, НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в Окружном админсуде Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер