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Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ: названа причина
Генеральная прокуратура вызвала для допроса судей Окружного административного суда Вовка, Аблова, Шепитко и Погрибниченко. Во время допроса служителям Фемиды будут вручены подозрения. Об этом в сети сообщила спикер генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее информации, процессуальные действия назначены на 2 августа 2019 года (на 14:00).
Повестка, выписанная судье Вовку
В четверг, 1 июля, генеральный прокурор проведет слушание процессуальных руководителей по делу.
Напомним, в пятницу, 26 июля, НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в Окружном админсуде Киева.
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