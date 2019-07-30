Украина

В ночь на 31 июля четыре киевских троллейбуса изменят маршруты

В столице в ночь на 31 июля изменится работа ряда троллейбусов. Так, из-за ремонта контактной сети на проспекте Степана Бандеры движение троллейбусов №№ 30, 30К, 31 на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Иорданской закрывается с 00:00 до 05:00. При этом движение «Киевпасстранс» организовал так:

— № 30 будет следовать от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна»; последний транспорт уходит от «Улицы Кадетский Гай» по собственному маршруту в 21:43, 22:00; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 22:34, 22:49; от улицы Милославской — в 23:03, 23:20;

— № 30К — от улицы Дегтяревской до станции метро «Почайна» и от улицы Милославской до станции метро «Минская»; последние отправления по действующему маршруту от «Улицы Дегтяревской» — в 22:53, 23:18; от станции метро «Почайна» в сторону улицы Милославской — в 23:13, 23:38; от улицы Милославской — в 22:50, 23:05;

— № 31 — от улицы Милославской до станции метро «Минская»; последние составы уйдут от ж/д станции «Зенит» в 23:32, 23:48; от улицы Милославской — в 22:54, 23:08.

А ночной троллейбус № 91Н изменит маршрут в ночь на 31 июля (с 01:30 до 04:30) в связи с ремонтом сети на бульваре Дружбы народов. Электротранспорт будет двигаться на участках:

- улица Милославская — Дарницкая площадь;

- Центральный ж/д вокзал — станция метро «Лыбедская».

«ФАКТЫ» писали об изменениях в маршрутах трамваев и троллейбуса и как в Киеве изменили маршруты некоторых автобусов и троллейбусов.

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