Коммунальщики погибли в колодце под Киевом: вскрылись детали происшествия

Происшествия

Стали известны подробности ЧП в Ирпене, где погибли сразу трое сотрудников коммунального хозяйства. Они ремонтировали трубы в подземном коллекторе.

По словам одного из бывших коллег погибших, их отправили менять задвижку на колодце рядом с водонапорной башней. В комментарии ТСН он рассказал, что мастера установили внутри колодца помпу, чтобы откачать воду, которая вытекла из ржавых труби и спустились под землю. Через некоторое время они просигнализировали, что им стало плохо.

Один из мастеров погиб на месте, еще двоих пытались спасти — везли в больницу, но по дороге мужчины умерли.

Руководитель ивановского муниципального управления водного хозяйства Александр Романенко считает, что причиной отравления мастеров стал газ от мотопомпы, поскольку других опасных веществ не было.

В случае, если будет доказана вина в случившемся кого-либо из должностных лиц коммунального хозяйства, он может быть осужден на срок до 8 лет.

Напомним, ранее на трассе Одесса — Киев погиб дорожный рабочий. Он попал под колеса гоузового автомобиля.

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