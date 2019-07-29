Трагедия под Киевом: во время ремонтных работ погибли коммунальщики

Происшествия

В понедельник, 29 июля, в селе Русаки Иванковского района Киевской области при проведении плановых работ на водонапорной башне погибли три работника коммунального управления водного хозяйства. Ранее на трассе Одесса — Киев под колесами грузовика погиб дорожный рабочий.



Как сообщили в Главном управлении ГосСЧС в Киевской области, сообщение о том, что в колодце водонапорной башни в с. Русаки находятся три человека, поступило им в 13:12.



Прибывшие на место спасатели, установили, что в колодце находятся без сознания трое рабочих КП «Иванковское коммунальное управление водного хозяйства», которые проводили плановые работы по замене задвижки.



Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими.



Когда подняли первого мужчину, прибывшие медики констатировали его смерть. Еще двое мужчин были подняты на поверхность с признаками жизни. Им была оказана первая медицинская помощь, их отправили в Иванковскую центральную районную больницу, но во время транспортировки пострадавшие скончались.

Причины трагедии выясняются.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о несчастном случае во Львове, где в детском саду в ходе противоаварийных работ бетонный блок упал на рабочего. 24-летний львовянин погиб. Трагедия на рабочем месте произошла и на стройке в Одессе — погиб рабочий. Молодой человек сорвался с крыши.

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