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Гениталии из кожи рыбы: в Бразилии врачи вернули девушке способность к интиму
В Бразилии специалисты из Федерального университета (штат Сеара) подарили способность к нормальной половой жизни 17-летней девушке, страдающей синдромом Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Об этом пишет информационный ресурс infobae.
Сообщается, что этот редкий врожденный порок, возникающий на ранней стадии развития плода, поражает репродуктивную систему: девочка появляется на свет без матки и с недоразвитым влагалищем.
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Пациентка, однако, никогда не подозревала о своей беде, пока сверстники в понятных ситуациях не объяснили, что с ней что-то не так. Правда вскрылась, лишь когда барышня пошла по врачам. К сожалению, полностью устранить последствия синдрома практически невозможно: технология пересадки матки пока остается экспериментальной. Нет и универсальной технологии восстановления половых органов, докторам каждый раз приходится принимать решение индивидуально.
В данном случае профессор Леонардо Бесерра подошел к проблеме нестандартным способом: гениталии больной были восстановлены с помощью кожи рыбы тилапии. Этот природный материал не только не отторгается человеческим организмом, но и способствует ускоренному заживлению, поэтому его обычно используют при лечении ожогов.
По словам Басерры, в коже тилапии содержится высокая концентрация коллагена, что позволяет ей не отвергаться организмом и даже ускорять процесс заживления.
«Кожа тилапии по своим свойствам близка к коже, расположенной в зоне женских половых органов. С ее приживаемостью проблем быть не должно. Мы ожидаем, что имплант без осложнений срастется с телом»,— уверен медик.
Операция, уверяет хирург, прошла успешно, и его подопечная уверенно идет на поправку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индии мужчине восстановили пенис через 16 лет после травмы.
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