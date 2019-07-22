“Шустрый малый»: врачи назвали неожиданный продукт для повышения потенции

Мир

Природой заложено, что половая активность у мужчины должна сохраняться до 80−85 лет. Но в реальности активность у мужчин падает уже к 60 годам. Это связано с плохой экологией, стрессами, неправильным питанием и отсутствием физической активности, пишет Спутник.

Врачи, понимая это, назвали самый неожиданный продукт для повышения потенции. По их мнению, эффективным средством для потенции могут являться куриные яйца. К этому продукту относились с любопытством еще в давние времена. Уже тогда были выявлены положительные качества, имеющиеся у данного продукта.

Люди заметили, что после приема яиц у мужчин наблюдается повышение активности и способность совершать длительный половой акт. Современные исследования также показывают, что в яйцах содержится витамины D, K, лецитин и аминокислоты. Доказано, что белковый продукт эффективно влияет на фертильную способность мужчины и помогает решить проблемы с зачатием. Яйца улучшают свойства семенной жидкости, делая её более здоровой и активной.

Каждый такой «шустрый» сперматозоид увеличивает шансы на успешное зачатие. Помимо этого, яйца улучшают деятельность ЦНС, печени, сердечно-сосудистой системы и мозга.

При этом врачи заявляют, что наибольшим эффектом обладают сырые куриные яйца. Но стоит быть осторожным, так как не каждое куриное яйцо можно употреблять в сыром виде. Врачи предупреждают, что куриные или перепелиные яйца не являются панацеей, а лишь способствуют созданию благоприятной почвы для половой активности. Не стоит употреблять большое количество яиц, надеясь на возрастание эффекта. Уже самый малый объем из одного яйца будет достаточен для насыщения витаминами. Если есть сомнения в употреблении продукта, следует обратиться за консультацией к специалисту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики назвали лекарства, которые плохо влияют на потенцию.

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