Это не Брэдли Купер! Леди Гагу сняли целующейся с новым бойфрендом (фото)

Шоу-бизнес

Похоже, сердце известной исполнительницы Леди Гаги вновь несвободно, и Брэдли Купер тут ни при чем. Певица устроила свидание с поцелуями с мужчиной в кафе Granville в Студио-Сити (Калифорния), пишет People.

Как можно увидеть на снимках папарацци, новый бойфренд ждет Гагу за столиком. Одетая в черный мини-комбинезон артистка появляется в заведении, подходит к молодому человеку и нежно целует его в губы.

Очевидцы романтического свидания утверждают, что Гага и мужчина сидели близко друг к другу, певица чувствовала себя очень уверенно и раскрепощенно.

Учитывая, что столик, за которым расположилась пара, находился не в дальнем тихом уголке ресторана, а на веранде около дороги, свидетелей их рандеву оказалось довольно много. Еще один источник People утверждает, что их уже не первый раз замечают вместе.

Позже папарацци опознали в мужчине звукооператора Дэниела Хортона.

Как и прошлый роман Гаги, с агентом Кристианом Карино, за которого она собиралась выйти замуж, новые отношения завязались на работе. Дэн начал сотрудничать с певицей осенью 2018 года, незадолго до того, как она объявила о расставании с Карино.

В комментариях под этими кадрами в Instagram вновь отметились россияне. Когда появились сообщения о том, что Леди Гага переехала к расставшемуся с Ириной Шейк Куперу, российские поклонники горой встали на защиту модели, оккупировав блог певицы в соцсети. Тогда «разлучившей» пару знаменитости написали тысячи нелестных и даже оскорбительных комментариев.

Теперь же многие отметили, что перед Гагой пора бы и извиниться. Однако нашлись и те, кто заявил, что свидание певицы — всего лишь инсценировка. Якобы она сама наняла фотографов, которые распространили снимки с новым бойфрендом, чтобы пресечь слухи о романе с Брэдли.

«Умная баба. Хороший ход. Теперь ее все оставят в покое. А то полпланеты взбаламутила», «Прекрасное шоу», «Да, так взяли и поверили», — пишут пользователи соцсети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пару недель назад Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера и сменила в нем всю мебель, что дало фанатам повод заподозрить пару в новых стабильных отношениях.

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