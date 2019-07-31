Мир

В Соединенных Штатах Америки два сенатора — республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен — призвали к ужесточению санкций против России. Об этом говорится в их дополнениях к законопроекту по расходам на оборону на следующий год, передает «Голос Америки».

Сенаторы убеждены, что в окончательную версию документа должны быть включены расходы на меры в ответ на возможное вмешательство в будущие выборы и способные нанести удар по суверенному долгу России, а также ее энергетике и обороне.

Рубио и Ван Холлен призвали комитеты Палаты представителей и Сената по вооруженным силам пересмотреть проект Закона о государственной обороне на 2020 год, включив в текст документа некоторые из их предложений.

«Мы призываем вас гарантировать, чтобы в итоговый документ… входили формулировки, нацеленные на предотвращение усилий иностранных правительств и (иных) иностранных акторов вмешаться в американские выборы в будущем и разъясняющие, что подобное вмешательство вызовет быстрые и серьезные последствия», говорится в заявлении сенаторов.

При этом издание отмечает, что Палата представителей и Сенат приняли разные версии законопроекта об обороне на 2020 год и теперь должны согласовать их, после чего согласованный документ должны одобрить обе палаты и подписать президент Трамп.

Напомним, ранее лидеры комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам призвали президента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против Российской Федерации, связанный с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории британского города Солсбери.

Напомним, что военный обозреватель Юрий Карин в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение о том, что Россия в последнее время «выпала» из общемировой системы ценностей по многим вопросам. Впереди ее ожидает мрачное будущее. Санкции очень сильно влияют на экономику и в конце концов приведут к упадку. В связи с эти усилится борьба за финансовые потоки и сферы влияния. Все это приведет к распаду государства.

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