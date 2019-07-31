Мир

Криминальный авторитет Саша Кушнер лишился статуса главного «вора в законе» Беларуси и за его голову обещают «корону». Новым лидером воровского мира страны стал Олег Муму, пишет Prime Crime.

Сообщается, что «вор в законе» Александр Кушнеров (Саша Кушнер) в июне покинул страну, не явившись на «стрелку» с оппонентом, а за его голову обещана «воровская корона». Новым лидером преступного мира Белоруссии стал Муму (Олег Герасимович), «коронованный» в 2012 году кланом Таро (Тариела Ониани) в Дубае.

Из четверых «крестников» Таро в стране находятся трое — Муму (Олег Герасимович), Паштет (Павел Алексеевич) и Медвежонок (Александр Медведев), причем двое пребывают в заключении.

Муму

Кушнеров состоял в самой влиятельной белорусской преступной группировке — банде Морозова, лидер которой был расстрелян в 2008 году. Самому Кушнеру в 1996 году высшую меру заменили на 15 лет заключения. К концу 1990-х он стал «смотрящим» от «вора в законе» Владимира Бирюкова (Бирюка), принадлежавшего к кругу Деда Хасана (Аслана Усояна), в противовес ставленнику Дмитрия Галеева (Галея) Юрию Полшкову (Бороде).

Кушнер был «коронован» Дедом Хасаном (Асланом Усояном) в мае 2011 года вместе с Циркачом, Шамилем Смолянским, Гилани Седым и Арменом Хохлом. Это вызвало протесты среди грузин, которых не устроило, что при «коронации» не присутствовало достаточно «воров». Через несколько дней Бадри Кутаисский собрал «сходку», на которой лишил всех «крестников» Деда Хасана «короны», однако сам тоже лишился титула. Через полгода Кушнеров смог восстановить «воровской» статус.

В конце 2012 года на «сходке» в Дубае в ответ на усояновскую «коронацию» клан Таро провел свою. «Ворами» тогда стали Муму, Паштет, Лебедь и Медвежонок. Тем не менее, уже через два месяца Лебедя и Паштета лишили их статуса. Еще раньше, в 2008 году, Дед Хасан и Япончик «остановили» статус Галея.

В 2015 году на «сходке» в Турции титула лишился Муму. Кушнерова в этом же году лишил «короны» Шакро Молодой, который посчитал, что сможет таким образом погасить конфликт двух кланов. Позже Кушнеров перебрался в Турцию, где сблизился со сторонниками Надира Салифова (Гули), которые в 2016 году вернули ему титул.

В октябре 2018 года Кушнер распространил по белорусским тюрьмам и колониям «прогон», в котором он назвал «нелюдьми» Муму, Паштета, Медвежонка, Лебедя (Руслана Лебедева) и Галея (Дмитрия Галеева), которые в 2013 году проигнорировали решение умершего в 2009 году «законника» Владимира Бирюкова (Бири) по также уже умершему Саше Апуке. Последний в 2007 году оказался в Могилевском СИЗО в одной камере с представителями низшей касты. Биря предписал всем поступать с ним соответствующе. Однако позже в гродненской тюрьме «авторитеты» признали Апуку равными себе, что спровоцировало раскол в криминальном мире Белоруссии.

Весной 2019 года из-за разногласий по поводу кассы от Кушнера отошли его ближайшие «смотрящие» и предъявили ему претензии. Среди них был «смотрящий» за Белоруссией, известный как Шульц, которого 4 мая задержали с наркотиками. В отношении Шульца возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств, его отправили под стражу. После этого грузинские «крестные» опороченных сторонников Таро позвали Кушнера в Турцию.

17 июня, когда Кушнер не явился на встречу, Коба Ахвледиани сказал ему, чтобы он больше не назывался «вором». По некоторым данным, сейчас Кушнер покинул Беларусь, а решения, которые он принимал по людям, пересматриваются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Саша Кушнер начал терять свой авторитет в среде белорусского криминального мира и остался без поддержки российских «законников». Более того, его взяли под охрану правоохранители.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter