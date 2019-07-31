Жуткая находка под Запорожьем: рыбаки выловили рыбу-мутанта (фото)

Украина

В Запорожской области житель города Мелитополь рыбачил в оросительном канале и обнаружил жуткую находку. Об этом пишет местное издание.

«Любимое занятие проходило, как обычно и не предвещало ничего сверхъестественного. Как вдруг, на удочку мужчине попался неопознанный «зверь», — говорится в сообщении.

Опытный рыбак так и не смог определить, что это за рыба и поэтому обратился за помощью к коллегам, а также написал пост в соцсети. Впрочем, ни рыбаки, ни пользователи интернета так и не смогли дать ответа, хотя и выдвигали массу предположений.

Также издание сообщает о еще одном случае «гигантомании» в области — на сей раз связанной с овощами.

В райцентре Пологи супруги Тамара и Николай рассказали, что по неизвестным причинам у них второй год подряд вырастают помидоры-великаны. Один из помидоров весит 600 грамм. Два помидора на весах затянули чуть меньше, чем на полтора килограмма.

Владельцы таких необычных овощей отмечают, что семена покупают через интернет.

Они допускают, что, возможно, секрет размеров — в правильном поливе или подкормке растений органикой, но в то же время готовы рассматривать и другие версии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в австралийском штате Квинсленд на берегу нашли огромную рыбу. Зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину пара была поражена ее размерами — в рыбине было как минимум 150 килограммов веса.

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