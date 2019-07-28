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В Запорожской области ищут бандитов с автоматами, отобравших у фермера драгоценности на полмиллиона гривен
В Запорожской области объявлен План «Перехват» — полицейские ищут вооруженных злоумышленников, напавших на дом фермера и ограбивших его под страхом смерти.
Инцидент произошел в селе Долинское Мелитопольского района поздно вечером 27 июля, сообщает Голос Запорожья.
Шестеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в дом фермера, где более чем 600 тысячами гривен и золотыми украшениями семьи. Также они угнали принадлежащий пострадавшему внедорожник Audi Q7.
В настоящий момент личности преступников устанавливают правоохранители. Они также предостерегают граждан от попыток самостоятельно задержать грабителей — они вооружены автоматами и опасны.
Напомним, в апреле в Киевской области жестоко убили 42-летнего директора фермерского хозяйства «Тризуб» Олега Коломийца. Он был застрелен на ступеньках у входа в дом. А в начале июля полиция с привлечением бойцов КОРД задержала подозреваемого в убийстве семейной пары фермеров в Березнеговатском районе Николаевской области.
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