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Отказал двигатель: в России произошло опасное ЧП с самолетом Superjet
В России очередное «авиационное» ЧП с самолетом Sukhoj Superjet — у лайнера, который выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень, в воздухе вышел из строя один двигатель.
Как сообщает «Интерфакс», лайнер авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Сообщается, что левый двигатель во время полета начал «вибрировать», о чем пилоты сообщили авиадиспетчерам.
Позже он вовсе вышел из строя, однако пилотам удалось посадить лайнер с одним работающим двигателем. Никто из 95 человек, находившихся на борту, не пострадал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России некоторые артисты, в том числе и выступающая в стране-агрессоре украинская певица Светлана Лобода, отказываются летать на провальных самолетах Sukhoi Superjet.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..