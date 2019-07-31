Отказал двигатель: в России произошло опасное ЧП с самолетом Superjet

Мир

В России очередное «авиационное» ЧП с самолетом Sukhoj Superjet — у лайнера, который выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень, в воздухе вышел из строя один двигатель.

Как сообщает «Интерфакс», лайнер авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Сообщается, что левый двигатель во время полета начал «вибрировать», о чем пилоты сообщили авиадиспетчерам.

Позже он вовсе вышел из строя, однако пилотам удалось посадить лайнер с одним работающим двигателем. Никто из 95 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России некоторые артисты, в том числе и выступающая в стране-агрессоре украинская певица Светлана Лобода, отказываются летать на провальных самолетах Sukhoi Superjet.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter