Чистый сюрреализм: в США нашли щенка — копию Сальвадора Дали (фото)

Мир

В США обнаружили пятимесячного щенка — копию знаменитого испанского художника Сальвадора Дали, одного из самых известных представителей сюрреализма. Черная верхняя губа песика напоминает эксцентричные усы живописца.

Как пишет издание Daily Mail, собачку, которая оказалась «девочкой», подобрали на улице в Далласе вместе с ее мамой, братьями и сестрами, и назвали Сальвадор Долли. Она уже стала знаменитостью в соцсетях и волонтеры из приюта для животных надеются, что, благодаря своей славе, Сальвадор Долли вскоре найдет себе постоянных хозяев.

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