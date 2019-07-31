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Чистый сюрреализм: в США нашли щенка — копию Сальвадора Дали (фото)

9:29 31 июля 2019 453
Сальвадор Долли
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В США обнаружили пятимесячного щенка — копию знаменитого испанского художника Сальвадора Дали, одного из самых известных представителей сюрреализма. Черная верхняя губа песика напоминает эксцентричные усы живописца.

Как пишет издание Daily Mail, собачку, которая оказалась «девочкой», подобрали на улице в Далласе вместе с ее мамой, братьями и сестрами, и назвали Сальвадор Долли. Она уже стала знаменитостью в соцсетях и волонтеры из приюта для животных надеются, что, благодаря своей славе, Сальвадор Долли вскоре найдет себе постоянных хозяев.

Ранее «ФАКТЫ» писали: В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент.

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