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Украина

Есть перспектива: адвокат допустил возможность обмена Сущенко

10:16 31 июля 2019 39
Марк Фейгин
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинского журналиста Романа Сущенко, которого осенью прошлого года поместили в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в городе Утробино Кировской области, заявил о «некотором оптимизме» в деле освобождения политзаключенного.

«Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально… Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно — обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть», — цитирует Марка Фейгина «Укринформ».

Марк Фейниг рассказал, что Роман содержится в камере один, и что административная комиссия продлит его пребывания «в безопасном месте» на три месяца — начиная с 5 августа 2019 года.

Эксклюзивное интервью супруги узника Кремля Романа Сущенко Анжелы «Я не знаю, в курсе ли муж, кто у нас победил на выборах» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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