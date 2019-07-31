- 12:05 Провал туристического сезона: пляжи Крыма показали с высоты
- 11:55 Электричка с пассажирами загорелась на ходу под Жмеринкой: фото ЧП
- 11:51 Умер военнослужащий, выстреливший себе в голову в райсуде Одессы
- 11:34 Скабеева об этом не расскажет: в России стремительно растет число людей, живущих за чертой бедности
- 11:34 На Донбассе изъяли внушительный арсенал боеприпасов
- 11:32 СМИ назвали дату и место чемпионского боя Деревянченко — Альварес
- 11:31 «Обычное природное явление»: в России наконец начали тушить масштабные лесные пожары в Сибири
- 11:17 Счастье любит тишину: известная певица намекнула на беременность
- 11:17 Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта
- 11:12 «Мы не слезем»: на стене Херсонского горсовета появилось предупреждение убийцам Гандзюк
- 11:07 Опоил кассира: в Киеве вор обчистил пункт обмена валют
- 11:04 Погода в Трускавце, Кирилловке, Одессе и на других курортах Украины: прогноз на выходные
Есть перспектива: адвокат допустил возможность обмена Сущенко
Известный российский адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинского журналиста Романа Сущенко, которого осенью прошлого года поместили в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в городе Утробино Кировской области, заявил о «некотором оптимизме» в деле освобождения политзаключенного.
«Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально… Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно — обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть», — цитирует Марка Фейгина «Укринформ».
Марк Фейниг рассказал, что Роман содержится в камере один, и что административная комиссия продлит его пребывания «в безопасном месте» на три месяца — начиная с 5 августа 2019 года.
Эксклюзивное интервью супруги узника Кремля Романа Сущенко Анжелы «Я не знаю, в курсе ли муж, кто у нас победил на выборах» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!