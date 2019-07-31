Стиль жизни

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая накануне появилась на публике в топе без нижнего белья, вышла в свет с двумя повзрослевшими дочерьми: своим биологическим первенцем Шайло и уроженкой Эфиопии Захарой. Семейное трио посетило в Лос-Анджелесе выставку известного французского фотографа Анри Картье-Бессона. Их сфотографировали на выходе из галереи.

44-летняя звезда фильма «Малефисента», мать шестерых детей, была в ансамбле своего любимого черного цвета — топе и облегающих джинсах. Ее волосы были собраны в хвост. 14-летняя Захара также была одета во все черное. Улыбающиеся мать и ее приемная дочь держались за руки.

13-летняя Шайло держалась чуть поодаль. Девочка, которая с самых ранних лет одевается, как мальчик, была, несмотря на жару, в теплом черном свитере-худи, коричневом жилете, в серых шортах, и кроссовках Nike. Как отмечает издание International Business Times, Шайло становится копией своего отца — Брэда Питта. По слухам, дочь голливудских звезд в будущем намерена официально сменить пол.

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