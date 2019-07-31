- 11:55 Электричка с пассажирами загорелась на ходу под Жмеринкой: фото ЧП
- 11:51 Умер военнослужащий, выстреливший себе в голову в райсуде Одессы
- 11:34 Скабеева об этом не расскажет: в России стремительно растет число людей, живущих за чертой бедности
- 11:34 На Донбассе изъяли внушительный арсенал боеприпасов
- 11:32 СМИ назвали дату и место чемпионского боя Деревянченко — Альварес
- 11:31 «Обычное природное явление»: в России наконец начали тушить масштабные лесные пожары в Сибири
- 11:17 Счастье любит тишину: известная певица намекнула на беременность
- 11:17 Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта
- 11:12 «Мы не слезем»: на стене Херсонского горсовета появилось предупреждение убийцам Гандзюк
- 11:07 Опоил кассира: в Киеве вор обчистил пункт обмена валют
- 11:04 Погода в Трускавце, Кирилловке, Одессе и на других курортах Украины: прогноз на выходные
- 10:45 Стало известно, когда Россия может отпустить пленных украинских моряков
Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта (фото)
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая накануне появилась на публике в топе без нижнего белья, вышла в свет с двумя повзрослевшими дочерьми: своим биологическим первенцем Шайло и уроженкой Эфиопии Захарой. Семейное трио посетило в Лос-Анджелесе выставку известного французского фотографа Анри Картье-Бессона. Их сфотографировали на выходе из галереи.
44-летняя звезда фильма «Малефисента», мать шестерых детей, была в ансамбле своего любимого черного цвета — топе и облегающих джинсах. Ее волосы были собраны в хвост. 14-летняя Захара также была одета во все черное. Улыбающиеся мать и ее приемная дочь держались за руки.
13-летняя Шайло держалась чуть поодаль. Девочка, которая с самых ранних лет одевается, как мальчик, была, несмотря на жару, в теплом черном свитере-худи, коричневом жилете, в серых шортах, и кроссовках Nike. Как отмечает издание International Business Times, Шайло становится копией своего отца — Брэда Питта. По слухам, дочь голливудских звезд в будущем намерена официально сменить пол.
Читайте также: «Никаких правил, никакого режима»: бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт