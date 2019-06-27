«Никаких правил, никакого режима»: бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Шоу-бизнес

Сразу два американских издания, OK! и In Touch Weekly опубликовали рассказ бывшей няни детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Женщина на условиях анонимности (в доме Джоли после ее развода с Питтом сменилось несколько гувернанток) рассказала, что дети кинозвезды абсолютно «неконтролируемые», «дикие» и не признают ограничений.

«Никаких правил, никакого режима», — рассказала няня. До развода Питт вносил некий стержень в их повседневную жизнь. Однако теперь все пущено на самотек. По ее словам, Анджелина считает себя крутой мамочкой, разрешая детям делать все, что угодно, и обращаясь с ними, как со взрослыми. По мнению бывшей работницы, это приносит больше вреда, чем пользы. «Ее отвлекают собственные личные проблемы и работа, а это — рецепт катастрофы», — говорит няня.

Как утверждает экс- няня, Джоли и сама часто выпивает, и позволяет употреблять вино своим старшим детям, несмотря на то, что они еще несовершеннолетние. Как считает няня, Брэд Питт, который с 2016 года ведет исключительно трезвый образ жизни, пришел бы в ярость, узнав об этом. Ведь в свое время Анджелина вменяла ему в вину во время бракоразводного процесса, что он слишком много пьет.

Актриса также позволяет детям смотреть фильмы для тех, кто старше 18 лет, хотя Питт выступал против этого. Дети кинозвезд также регулярно используют неприличные слова.

Они едят фаст-фуд на завтрак. И отправляются спать поздно ночью — когда им заблагорассудится.

Как известно, у Джоли шестеро детей — 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и десятилетние двойняшки Нокс и Вивьен. Каждому няня дала персональную характеристику. Старший, камбоджиец Мэддокс, мечтает дистанцироваться от семьи и быть подальше от всего этого хаоса. Эфиопка Захара, по словам няни, имеет «подлую» натуру и часто затевает противные шалости и неприятные розыгрыши. Уроженец Вьетнама Пакс очень дерзок и часто дерется. Биологический первенец экс-супругов Шайло — большой фанат музыки, паззлов и кино. И при этом «не способна контролировать их потребление». Иногда они не спит всю ночь, просматривая фильмы ужасов про серийных убийц или играя в игры. А близнецы Нокс и Вивьен очень игривы и иногда рисуют прямо на стенах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли.

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