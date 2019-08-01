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Шоу-бизнес

Брэда Питта смутила партнерша по фильму, публично пристававшая к нему с поцелуями (фото)

10:03 1 августа 2019 273
Лина Данэм целует Брэда Питта
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На лондонской премьере новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» исполнитель одной из главных ролей Брэд Питт оказался в весьма неловком положении. 55-летнего актера изрядно смутила партнерша по фильму — 33-летняя Лина Данэм, известная также по комедийному сериалу «Девчонки».

Лина буквально не давала Питту прохода, публично приставая с поцелуями. Актер, который еще до конца не оформил свой развод с Анджелиной Джоли, позволял себя целовать, но держался при этом весьма напряженно. А Лина, как отмечает издание Daily Mail, никак не могла угомониться. И даже, когда члены съемочной группы позировали перед фотокамерами, выстроившись в ряд, все время высовывалась вперед, пытаясь встретиться глазами с Питтом — мол, «тебе от меня не спрятаться».

Данэм еще не была официально замужем. С 2012 по 2017 год она встречалась с музыкантом Джеком Антонофф. Свой интерес к одинокому ныне Брэду она не пытается скрывать. 22-летняя разница в возрасте ее не смущает.

фото Daily Mail

Ранее «ФАКТЫ» писали — Брэд Питт спал в речном такси в Венеции, пока его дочь спасалась в США от «маньяка-убийцы».

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