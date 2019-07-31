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Скабеева об этом не расскажет: в России стремительно растет число людей, живущих за чертой бедности
В России, где в конце 2014 года насчитывалось 15,7 миллиона бедных, число живущих за чертой бедности граждан достигло 21 миллиона.
«На всех федеральных каналах у лаптеногих только две новости. «Что там у хохлов» и «Что там у «биндер». А эту новость они по своему зомбоящику никогда не покажут. Информмашина Кремля наложила табу», — комментирует российскую статистику офицер ВСУ Анатолий Шрефан («Штирлиц»).
Кстати, в материале указывается, что рост числа бедных в Росстате объясняют применением новой методологии оценки денежных доходов населения, которая была внедрена в апреле 2019 года, а также «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». В то же время издание подчеркивает, что реальные доходы россиян падают шестой год подряд — с момента оккупации Крыма и введения западных санкций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в начале 2019 года рейтинги российского президента Владимира Путина рекордно упали, социологи изменили методологию опросов респондентов, что помогло повысить рейтинг хозяина Кремля. Впрочем, похоже это не спасло — по данным «Левада центр», 38 процентов россиян не хотят, чтобы Путин оставался главой государства после завершения его нынешней каденции в 2014 году.
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