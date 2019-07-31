Происшествия

Умер военнослужащий, выстреливший себе в голову в райсуде Одессы

В ночь на 31 июля в реанимации Одесской городской больницы № 10 умер 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы.

Как сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, все затраты, связанные с транспортировкой тела и захоронением жителя Тернополя, возьмет на себя Национальная гвардия Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы объединения, в ходе начатого сразу после ЧП служебного расследования пока каких-либо новых обстоятельств трагедии не выявлено.

Напомним, что 29 июля караульные, находившиеся в помещении суда, услышали выстрел, а потом обнаружили раненого товарища. 20-летнего парня срочно прооперировали, но его состояние оставалось критическим.

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