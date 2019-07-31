Происшествия

Электричка с пассажирами загорелась на ходу под Жмеринкой: фото ЧП

Под Жмеринкой случилось ЧП на железной дороге — в электричке с пассажирами в кабине машиниста возник серьезный пожар. Ранее в Волынской области в пригородном поезде Ковель — Сарны загорелось оборудования моторной секции.

Фотографии на своей страничке разместила Василина Думан, проезжавшая мимо горящей электрички на поезде Интерсити Киев-Перемышль.

«Щелкнула из окна, когда поезд мимо проезжал. Вроде бы гасили огнетушителями, если я нормально все успела разглядеть», — написала автор фото в комментариях под своим постом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у электрички сообщением Харьков — Золочев в одном из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон. К счастью пассажир, сидевший ранее там, куда упало колесо, незадолго до ЧП пересел на другое место.

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