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Жителей Винницы напугали полеты истребителей (фото)
В среду, 31 июля, жителей Винницы напугала военная авиация, летавшая над центром города на небольшой высоте. Ранее в оккупированном Крыму в небе над Керчью местные жители насчитали около двух десятков военных самолетов.
Как сообщает издание «Реал», сначала через город пролетел вертолет, похожий на Ми-8, а затем два военных транспортных самолета, похожих на Ан-26 и Ан-76. «Кроме того, пролетели два истребителя Су (модель разобрать не удалось). Информации о том, что это за учения (или не учения?) нет. Винничане переживают, гадая, что происходит», — говорится в сообщении.
А в закрытой группе «Чорний список Вінниці» в Facebook выложили фото истребителя, пролетавшего над городом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воздушном пространстве Словакии истребители перехватили самолет, летевший в Харьков. Пилот по каким-то причинам не ответил на запрос диспетчеров центра, и авиабаза в Слиаче подняла в воздух истребители МиГ-29.
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