Кличко встретился с адвокатом Трампа (фото)

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко улетел в США, где встретился с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани, ранее отменившим визит в Киев из-за врагов Дональда Трампа в окружении Владимира Зеленского.

Виталий Кличко сообщил, что отправился в Нью-Йорк по приглашению Руди Джулиани — одного из самых авторитетных мэров мира. «Обсудили ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества с США. Конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», — написал на своей страничке в соцсетях мэр Киева и добавил, что следующая встреча должна состоятся уже в столице Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рудольф Джулиани заявлял о беспокойстве в связи с возможным прекращение расследования о вмешательстве украинской стороны в американские выборы, а также выражал непонимание, как на должность руководителя президентского офиса назначили Андрея Богдана, близкого к олигарху Игорю Коломойскому, в отношении которого в США ведется расследование.

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