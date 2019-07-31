Сорвал и проглотил цепочку: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста (фото)

Происшествия

В Киеве прохожие помогли полиции задержать мужчину, который сорвал с шеи женщины цепочку, а затем проглотил ее. Ранее в Мариуполе женщина дала отпор грабителю, который попытался отобрать ее мобильный телефон.

Как сообщили в областном главке полиции, в Голосеевском районе на улице Голосеевской злоумышленник сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами. Это увидели прохожие, догнали его и вызвали полицию.

Как рассказал начальник районного управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать.

Грабителем оказался 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорван цепочку … проглотил. Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве таксист изнасиловал и ограбил свою пассажирку. А в Кременчуге 19-летняя хулиганка забрала у мужчины мобильный телефон, нанеся ограбленному удары по лицу.

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