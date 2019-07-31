Прямая линия

Лекарства для долголетия: что это такое и как их принимать

Когда я дозванивалась к семейному врачу Феликсу Илясевичу, чтобы договориться о прямой линии, он сначала не отвечал. Но спустя минут десять набрал мой номер: «Вы мне звонили?» Семейный врач должен быть на связи с пациентом 24 часа в сутки, считает доктор Центра первичной медико-санитарной помощи Оболонского района Киева Феликс Илясевич. У людей постоянно возникает много вопросов, часто требующих немедленного ответа. Как подобрать дозу лекарства, снижающего давление? О чем говорит давящая боль за грудиной? Обязательно ли взрослому прививаться от дифтерии и столбняка? Ответы на эти и другие вопросы — в прямой линии.

«С возрастом стенки сосудов теряют эластичность и становятся ломкими»

*— Здравствуйте, Феликс Ярославович! Звонит Игорь из Киева, 45 лет. Недавно выяснилось, что у меня повышенное давление, врач назначил таблетки. Можно мне заниматься в тренажерном зале?

— При условии, что вы исключите силовые (изометрические) нагрузки: поднятие штанги, выжимание гири, работу на тренажерах для наращивания мышечной массы. Постоянное напряжение мышц приводит к повышению давления.

Люди, особенно мужчины вашего возраста, узнав, что у них гипертония, часто решают ходить в тренажерный зал. Но в первую очередь им нужны аэробные нагрузки: продолжительные, в умеренном темпе. Это хорошо тренирует сердце, сосуды. Главное — заниматься длительно, регулярно, ориентируясь на самочувствие. Можно ходить, бегать, кататься на велосипеде, играть в спортивные игры, и давление снизится, усилится устойчивость к стрессам.

Старшим людям, особенно малоподвижным, лучше начинать с небольших нагрузок. Например, если человек раньше подъезжал к метро автобусом или троллейбусом, то стоит пройти одну-две остановки пешком. Поднимался на свой этаж лифтом — преодолеть хотя бы три-четыре лестничных пролета. Когда потребность двигаться войдет в привычку, нагрузку можно увеличить. В идеале хорошо минимум три-четыре раза в неделю выходить на прогулки, причем гулять не менее 40 минут. Полезно бегать в удобном темпе, плавать.

*— Лариса из Днепра, 56 лет. В молодости у меня давление было низким, а после 50 лет начало повышаться. Врач говорит, что сосуды тоже «стареют». Что это значит?

— Сам возраст, а также повышенное давление и атеросклероз ухудшают состояние сосудистой стенки: она теряет эластичность, становится более жесткой, хуже сокращается. Сосуд состоит из мышечного слоя, который реагирует на каждое повышение давления сужением. При снижении давления сосуд расширяется. У молодых людей этот механизм работает быстро и безупречно, в отличие от пожилых, которым держать давление в норме помогают таблетки.

— У меня еще обнаружили диабет.

— К сожалению, гипертония и диабет часто «ходят парой». Иногда еще присоединяется ишемическая болезнь сердца. Пациентам, имеющим эти болезни, мы советуем изменить свои привычки: наладить здоровое питание, больше двигаться, если есть лишний вес — похудеть. Курильщикам важно отказаться от табака.

*— Могу я поговорить с доктором? Наталия из города Яготина Киевской области. Маме 81 год, и у нее обычно немного повышенное давление — 145 на 90 миллиметров ртутного столба. Вчера измерила: 110 на 40. Что делать?

— Ваша мама принимает таблетки для снижения давления?

— Да, врач недавно назначил.

— Возможно, доза лекарства оказалась высокой, и возник эффект накопления — давление упало. Советую проконсультировать маму у семейного врача. Он уменьшит дозу препарата или заменит его другим, более мягкого действия.

Но нельзя исключить и эпизодическое снижение давления, которое бывает, например, при изменении погоды. Тогда один раз можно пропустить прием таблеток, но только согласовав с семейным врачом.

*— Звонит Антонина из Василькова Киевской области, 51 год. Повышенное давление обнаружили год назад. Врач назначил лечение и посоветовал поменьше солить еду. Но для меня несоленая пища безвкусна. Сколько соли в день разрешается?

— Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют человеку с гипертонией около двух-трех граммов соли в день (здоровому человеку — не больше пяти-шести граммов). Это половина чайной ложки без верха. Скрытая соль есть практически во всех продуктах: сыре, колбасе и даже хлебе, не говоря уже об овощах. Придадут вкус пище приправы и пряные травы: укроп, петрушка, базилик. Если минимизировать соль, то уровень давления снизится на два-три миллиметра ртутного столба.

— Что еще нужно ограничить?

— Животные жиры: сало, смалец, сливочное масло, жирное мясо. У тех, кто любит такую еду, чаще возникает ишемическая болезнь сердца. Предупредить ее поможет средиземноморская диета: у жителей Средиземноморья проблемы с сердцем и сосудами встречаются реже. Чтобы легче было переориентироваться на здоровое питание, можно дневной рацион представить в виде тарелки. Но, конечно, не с горой макарон, небольшим кусочком мяса и половинкой помидора, а наполненной полезными продуктами.

Половина тарелки — это овощи и фрукты в любом виде, но лучше больше свежих. Четверть — белковая пища: мясо нежирных сортов (птица, немного свинины), морская рыба два-три раза в неделю. Еще четверть тарелки — углеводы: каши из цельных круп (гречки, овса, перловки, пшена), макароны из пшеницы твердых сортов, хлеб с отрубями или из муки грубого помола.

— А как насчет сахара?

— Сладость наши предки находили в лесных ягодах, меде диких пчел, а сегодня рафинированный сахар можно встретить где угодно. Не только в конфетах, печенье, вафлях, газированных напитках, соках в пакетах (они, по сути, являются нектарами, ведь приготовлены на основе сахарного сиропа), но и в кетчупе, майонезе, колбасе, хлебе. Эти продукты нужно ограничивать. Сладкоежкам лучше чаще лакомиться фруктами или ягодами: кроме фруктозы, там еще есть и полезная клетчатка.

Физическая нагрузка для гипертоника Любые аэробные занятия три-четыре дня в неделю не меньше 40 минут.

Интенсивность регулируется по самочувствию.

Людям в возрасте полезны ходьба, бег в удобном темпе, плавание.

Более молодым — езда на велосипеде, спортивные игры.

«Отеки, появившиеся на ногах из-за нарушения работы сердца, к вечеру могут усиливаться»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Мария из города Луцка, 55 лет. Заметила, что к вечеру начинают отекать ноги. Это может быть связано с сердцем?

— Возможно, особенно если отеки во второй половине дня усиливаются — это признак того, что сердце не справляется со своей работой. При нарушении ритма или сердечной недостаточности отеки уже постоянные. Вам нужно обратиться к семейному врачу, чтобы точно выяснить причину отеков. Ведь они могут появиться и при заболевании почек, щитовидной железы, варикозной болезни.

— Добрый день! Звонит Андрей, киевлянин. У мамы заподозрили стенокардию, но она пока не прошла обследование. Как проявляется это заболевание?

— Для стенокардии характерна жгучая или давящая боль в области сердца, иногда отдающая в плечо, нижнюю челюсть, руку. В народе стенокардию не зря называют грудной жабой: человеку кажется, что в груди у него находится огромная жаба, которая давит и не дает глубоко вздохнуть.

Обычно стенокардия проявляется на фоне физической нагрузки. Артерии, питающие сердечную мышцу, могут быть значительно перекрыты, но поскольку запас прочности в сосудах большой, симптомов нет. Однако со временем тот, кто раньше без труда доходил до остановки или магазина, вынужден теперь два-три раза останавливаться, чтобы отдохнуть и унять одышку, боль за грудиной.

Очень опасна нестабильная стенокардия, ярко проявившаяся впервые (по сути, это уже острый коронарный синдром — предвестник инфаркта), или стабильная, симптомы которой усиливаются при меньшей нагрузке. Такого пациента нужно госпитализировать в кардиологическое отделение, чтобы углубленно обследовать и назначить лечение.

*— Евгения из Черновцов. Частые стрессы могут ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы?

— Безусловно. Психоэмоциональное напряжение вредно не только для сердца и сосудов: оно учащает сердечный ритм, повышает давление. Под влиянием стресса страдает психика: возрастает тревожность, появляются панические атаки, может развиться депрессия. Постоянные стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, человек чаще простужается, медленнее выздоравливает. На фоне стресса возникают или обостряются желудочно-кишечные заболевания: гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.

— Как снять стресс?

— Постараться отвлечься: заняться йогой, потанцевать, попеть в караоке. Женщина может пересадить цветок, пойти в кафе с подругой или в магазин за обновкой вместо того, чтобы сидеть дома на диване и переживать. Мужчине выплеснуть эмоции помогает физическая активность: когда человек едет на велосипеде, бегает с теннисной ракеткой за мячом, играет в футбол или плавает в бассейне, то ему некогда прислушиваться к своим волнениям.

Симптомы стенокардии Жгучая или давящая боль за грудиной, обычно возникающая на фоне физической нагрузки.

Может отдавать в левое плечо, нижнюю челюсть, руку.

Одышка, которая проходит в состоянии покоя.

Повышенное потоотделение.

Возможно появление тошноты, позывов на рвоту.

«Если диарея длится больше суток, нужно обратиться к доктору»

*— Прямая линия? Беспокоит Алексей из города Николаева. Семейный врач назначил статины, но я прочитал, что они вредны для печени и поджелудочной железы. Как быть?

— Побочные действия у статинов (препаратов, препятствующих развитию атеросклероза) действительно есть, но они настолько малы, что их нельзя сравнивать с огромной пользой этих лекарств. Я часто повторяю своим пациентам: статины, как и препараты для снижения давления, разжижения крови, нормализации сахара в крови, — это лекарства для вашего долголетия.

Иногда человек беспокоится, что не ощущает эффекта от приема статинов, и просит врача отменить их или уменьшить дозу. Этого делать нельзя. Ведь только при постоянном приеме, без пропусков, сосуды защищены от холестериновых бляшек, а значит, инфаркта или инсульта.

*— Елена из Кропивницкого. Муж с друзьями поехал на шашлыки, а вернулся домой с расстройством желудка. Практически весь день сидит в туалете. Я предлагаю выпить лекарство против диареи, но он отказывается.

— В чем-то ваш муж прав: возбудитель выделяет токсины, усиливающие интоксикацию, и лучше поскорее избавить организм от этого вреда. А если в первые сутки выпить препарат против диареи, то перистальтика кишечника замедлится, и вся жидкость вместе с токсическими элементами будет всасываться. Но если человеку необходимо выйти на работу, то, посоветовавшись с врачом, можно препарат принять.

Советую обращаться к доктору, когда диарея длится больше суток, стул становится учащенным, присоединяется рвота. Это состояние опасно обезвоживанием, потерей электролитов. Впоследствии нарушается работа кишечника, ведь в нем уменьшается количество полезной микрофлоры.

При диарее важно как можно больше пить. Лучше — специальный раствор для оральной регидратации. Но в более легких случаях выручат и обыкновенная кипяченая вода, некрепкий чай. В первые два-три дня следует принимать сорбенты, при повышении температуры — жаропонижающие. У больного человека должна быть своя посуда, а комнату, где он находится, следует часто проветривать, проводить влажную уборку.

— Как летом обезопасить себя от отравления?

— Откажитесь от фастфуда, особенно в жару. Летом в шаурме, хот-догах, суши с морепродуктами быстро развиваются патогенные бактерии, накапливаются токсины. Тщательно мойте свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, не забывайте чаще мыть руки. Если нет воды, выручат дезинфицирующие влажные салфетки.



Чем опасна длительная диарея Обезвоживанием.

Потерей электролитов, а также питательных веществ.

Нарушением работы кишечника.

*— Это Татьяна, киевлянка, 60 лет. Хочу сделать прививку от дифтерии, а заодно и от столбняка, ведь я дачница. Но сосед сказал, что людям старше 60 лет такие прививки не делают. Это правда?

— Ограничений по возрасту сегодня не существует, а вакцины в Киеве есть, причем в достаточном количестве. Обратитесь к своему семейному врачу. После осмотра вы подпишете информированное согласие на вакцинацию, и вас привьют. Вакцинация для взрослых, как и для детей, бесплатная. Вы правильно делаете, что защищаете себя от смертельных инфекций.

Ранее во время прямой линии на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил детский дерматолог Алексей Шматков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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