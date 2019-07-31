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Черная луна: в ночь на 1 августа земляне смогут наблюдать редкое явление

14:25 31 июля 2019 108
черная луна
Инф. «ФАКТОВ»

После лунного затмения, которое украинцы наблюдали в средине июля, в ночь на 1 августа можно будет увидеть редкое новолуние, которое также называют черной Луной.

Молодая Луна в конце текущего лета будет не самой обычной. Новолуние произойдет дважды за один месяц.

В Западном полушарии черную Луну можно будет наблюдать в ночь с 31 июля на 1 августа, причем жители Северной и Южной Америки переживут новолуние дважды за один месяц впервые с 2016 года. На восточной стороне Земли событие повторится в ночь с 30 на 31 августа.

Черная Луна получила такое название из-за того, что в это время земной спутник растворяется в небе и его практически не видно.

Полный лунный цикл длится 29 дней, поэтому в некоторые месяцы можно наблюдать два полнолуния или два новолуния. В феврале возможно отсутствие новолуния из-за сокращенного месяца.

Но такое событие происходит только раз в десять лет.

В период грядущего новолуния Луна также приблизится к Земле на максимальное расстояние.

Как сообщали «ФАКТЫ», китайская компания намерена запустить на орбиту Земли искусственную луну.

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