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Московские врачи не обнаружили яд в организме Навального
Российские врачи из НИИ скорой помощи имени Склифасовского не нашли отравляющих веществ в организме оппозиционного политика Алексея Навального, о возможности отравления которого «токсичным агентом» ранее сообщала его лечащий врач Анастасия Васильева.
Российские массмедиа сообщают, что в Склифасофского иследовали «биологические материалы» Навального и ничего, вызывающего отравления, не обнаружили.
Тем временем у Навального побывала его адвокат Ольга Михайлова. Сообщается, что политик остается в камере, хотя даже начальник спецприемника № 1 просил суд прервать арест и отправить Навального на лечение. «Открытые медиа» сообщают, что после этого заявления к руководству спецприемника приехали проверяющие…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве экстренно госпитализировали взятого под стражу российского политика и блогера Алексея Навального, у которого диагностировали «острую аллергическую реакцию»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Однако позже его вновь вернули в спецприемник.
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