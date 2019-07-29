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Токсичный агент: врач рассказала о странном заболевании Навального
Врач Анастасия Васильева объяснила, почему считает, что заболевание российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого посадили на 30 суток, но перевели из спецприемника в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», может быть связано с «токсичным агентом».
«В больнице диагноз Навального не сказали ни самому пациенту, ни родственникам, ни адвокатам, ни нам, коллегам-медикам. Зато сказали агентству „Интерфакс“, и то, весьма странно. Диагнозы у терапевта и главного аллерголога-иммунолога расходятся. У первого — крапивница, у второго — контактный дерматит. Нас, врачей-коллег, не пустили к нашему пациенту, весьма странно нервничая и выпроваживая по-быстрому из больницы», — пишет медик на своей страничке в социальных сетях.
По ее словам, интоксикация организма Алексея Навального «налицо в прямом и переносном смысле» этого слова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексея Навального арестовали за «призывы выйти на несогласованную акцию против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля».
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