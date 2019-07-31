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Общество и люди

В Украине заработал сервис для любителей "крутых" автономеров

15:57 31 июля 2019 97
Автономера
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 31 июля, вступило в силу постановление Кабинета министров об установлении стоимости индивидуальных номеров на легковой автомобиль.

Стоимость популярных комбинаций можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД. Владельцы легковых автомобилей могут подобрать для себя номерной знак, однако за эту услугу нужно будет выложить кругленькую сумму — до 30 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине заработала услуга заказа индивидуального номерного знака (ИНЗ) на транспортное средство в онлайн-режиме.

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