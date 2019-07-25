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Кабмин оценил «крутые» автономера: за 7777 теперь придется выложить 30 тысяч
Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».
Отмечается, что на сегодняшний день возможность автомобилистов официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. В частности, предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.
В связи с этим Кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них.
В частности, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тыс. грн, за последовательность в пределах от 0001 до 0009 — 30 тыс. грн, за знак из четырех цифр,три из которых подряд одинаковые — 10 тыс. грн, из четырех цифр с двумя парами одинаковых — 10 тыс. грн, последовательных — 0123 или 1234 — 8 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд — 4 тыс. грн, а за знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые — 4 тыс. грн.
В то же время, выдача или замена всех указанных номеров из данного перечня для легковых автомобилей, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. К примеру, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА. Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..